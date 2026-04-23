Ein Waldbrand in Chalais VS hat am Donnerstagnachmittag Feuerwehren und zwei Helikopter auf den Plan gerufen. Oberhalb des Dorfs brennt ein Waldstück. Die Löscharbeiten laufen auf Hochtouren.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Waldbrand in Chalais VS seit Donnerstagmittag, Feuerwehr und Helikopter im Einsatz

Flammen seit 12.30 Uhr in einem Waldstück oberhalb Chalais

Zwei Helikopter unterstützen Feuerwehr, keine weiteren Informationen verfügbar War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Daniel Macher Redaktor News

Am Donnerstagnachmittag ist in Chalais VS ein Waldbrand ausgebrochen. Die Kantonspolizei Wallis bestätigte gegenüber Blick einen entsprechenden Einsatz. Zahlreiches Feuerwehrpersonal steht derzeit im Einsatz, um die Flammen unter Kontrolle zu bringen. Zudem sind zwei Helikopter vor Ort, die die Löscharbeiten aus der Luft unterstützen.

Ein Leserreporter stellte Blick zwei Bilder zur Verfügung, die den Brand zeigen. Dazu schrieb er: «Seit 12.30 Uhr brennt es in einem Waldstück oberhalb von Chalais.» Weitere Informationen waren zunächst nicht verfügbar.