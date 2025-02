In der vergangenen Woche wurde die Mercedes S-Klasse von Avni Sherifi aus Eyholz gestohlen. Haben sich die Autodiebe ins Ausland abgesetzt?

1/7 Wo ist der Mercedes von Avni Sherifi? Foto: zVg

Auf einen Blick Mercedes S-Klasse aus Werkstatt in Eyholz VS gestohlen

Auto wurde in Susten VS und Kanton Waadt erfasst, dann verliert sich Spur

Besitzer bietet 5000 Franken Finderlohn für das gestohlene Fahrzeug

Marian Nadler Redaktor News

Avni Sherifi (30) kann es nicht fassen. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde seine geliebte Mercedes S-Klasse aus seiner Werkstatt in Eyholz VS geklaut. Die Täter waren auf der Hinterseite der Werkstatt über das WC-Fenster eingebrochen. Zunächst verwüsteten sie auf der Suche nach Geld das Büro und den Pausenraum der Garage Automobile Eyholz. Anschliessend schnappten sie sich die Ersatzschlüssel für den Mercedes, öffneten das elektrische Garagentor und fuhren davon.

«Bis jetzt fehlt jede Spur von den Tätern und dem Auto. Das Fahrzeug war unser Hochzeitsauto», sagt der Kleinunternehmer Sherifi über sein Schmuckstück, das er seit dem Frühjahr 2023 fährt, zu Blick. «Der Wagen bedeutet mir mehr als viel.»

5000 Franken Finderlohn

In den sozialen Medien hat der Werkstattbetreiber einen Aufruf gestartet. «Wir sind bereit, 5000 Franken Finderlohn zu bezahlen», teilt er mit.

Am Freitag hat er die Polizei direkt über den Diebstahl informiert. «Sie war sofort vor Ort», so Sherifi. Anhand der Kontrollschilder konnte der gestohlene Mercedes laut Sherifi von der Polizei gegen 2.30 Uhr in Susten VS lokalisiert werden. Um 4.30 Uhr tauchte er im Kanton Waadt auf. Dann verliert sich die Spur.

Wo ist der Wagen von Avni Sherifi?

Obwohl der Mercedes über Nacht an das Batterieladegerät angeschlossen war, konnten die Diebe das Auto starten. Eine Ortung des Autos gestaltet sich in der Schweiz schwierig. «Das Auto nutzt 2G zur Ortung», erklärt Sherifi. Die Frequenz wurde Anfang 2023 in der Schweiz abgestellt. «Sollten sich die Täter mit dem Mercedes aber ins Ausland absetzen, ist eine Ortung vielleicht wieder möglich», hofft der Walliser.

Die Kantonspolizei Wallis bestätigt auf Blick-Anfrage, dass es in der Nacht auf Freitag, den 21. Februar, zu einem Einbruchdiebstahl in eine Autowerkstatt in Eyholz gekommen ist. Zum jetzigen Zeitpunkt könne man keine weiteren Auskünfte erteilen.