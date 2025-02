Am Sonntag hat ein Deltapilot im Luftraum über dem Wallis die Kontrolle über sein Fluggerät verloren. Er stürzte ab und verstarb noch an der Unfallstelle.

Deltasegler (†52) verunglückt in Levron VS

Hier kam es zum Unglück.

Auf einen Blick Deltasegler stürzt in Levron ab, Schweizer (†52) tot

Zeugen versuchten erfolglos Wiederbelebung bis Rettungskräfte eintrafen

Unfallursache unbekannt, Untersuchung von Kantonspolizei und Bundesanwaltschaft

Am Sonntag, gegen 13.20 Uhr, verlor ein Deltasegler aus bisher unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Fluggerät und stürzte in der Region Levron ab, wie die Kantonspolizei Wallis in einer Mitteilung schreibt. Zwei Zeugen, die sich in der Nähe der Absturzstelle befanden, begannen sofort mit Wiederbelebungsmassnahmen, bis die Rettungskräfte eintrafen, jedoch ohne Erfolg. Das Opfer, ein Schweizer (†52), verstarb noch an der Unfallstelle.

Bei diesem Einsatz konnte die Kantonspolizei auf die Unterstützung einer Crew der Air Glaciers zählen, die aus einem Arzt, einem Bergführer, einem Piloten und seinem Flugassistenten bestand. Der Unfall wird von der Kantonspolizei Wallis unter der Leitung der Bundesanwaltschaft (BA) untersucht.