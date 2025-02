Am Freitag stürzte ein Mann, der allein mit seinem E-Trottinett unterwegs war. Er wurde schwer verletzt und verstarb in der Nacht zum Montag im Spital von Sitten. Die Staatsanwaltschaft leitete eine Untersuchung ein.

Tragischer Sturz in Sitten VS

Ein 43-Jähriger verstarb letzte Nacht, nachdem er am Freitag mit seinem E-Trottinett gestürzt war. Foto: KEYSTONE/GAETAN BALLY

43-jähriger Portugiese verstarb in der Nacht zum Montag im Spital

Am Freitagabend, kurz nach 18 Uhr, fuhr ein Mann allein mit seinem E-Trottinett

auf der Route du Simplon in Ardon von St-Pierre-de-Clages in Richtung Vétroz.

Irgendwann verlor er aus noch nicht bekannten Gründen die Kontrolle über sein

Gefährt und stürzte heftig zu Boden.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet hatten, leisteten ihm sofort Hilfe und begannen

mit Wiederbelebungsmassnahmen, bis die Rettungskräfte eintrafen. Die

Kantonspolizei war schnell am Unfallort und wurde von der Gemeindepolizei von

Ardon unterstützt. Eine Ambulanz und ein Team des SMUR kümmerten sich um den

Verletzten.

Das Opfer, ein 43-jähriger Portugiese, wurde ins Spital von Sitten gebracht, wo er in

der Nacht zum Montag verstarb. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet.