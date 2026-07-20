Feueralarm in Embd VS! Am Montag brennt in der Nähe der Walliser Gemeinde ein Gebiet in der Nähe eines Waldes. Die Feuerwehr und ein Helikopter sind vor Ort, um die Flammen zu bekämpfen. Die Polizei bestätigt einen Einsatz.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Flächenbrand in Embd VS seit Montagmittag, Feuerwehr und Helikopter im Einsatz

Leserreporter beobachtet Ausbruch, Einsatz dauert derzeit noch an

Brand brach um 11.30 Uhr aus, Feuerwehr weiterhin vor Ort

Janine Enderli Redaktorin News

Löscheinsatz in Embd VS: In der Nähe der Walliser Gemeinde im Mattertal kommt es am Montagmittag zu einem Flächenbrand. Ein Leserreporter, der sich in der Nähe des Einsatzortes befindet, hat den Ausbruch beobachtet.

Ein Löschhelikopter wurde aufgeboten, um die Flammen einzudämmen. «Der Einsatz ist nach wie vor im Gang», schildert der Leser. Aktuell sei die Feuerwehr im Gelände.

Die Walliser Kantonspolizei bestätigt einen Einsatz auf Anfrage. Gegen 11.30 Uhr sei der Flächenbrand ausgebrochen. Aktuell seien Feuerwehr und Helikopter mit den Löscharbeiten beschäftigt.