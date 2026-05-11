Ein 38-jähriger Franzose stürzte am Samstag beim Aufstieg zum Col du Bonhomme bei Orsières in den Tod. Rettungskräfte konnten ihn nur noch tot bergen. Die Ursache des Unglücks ist unklar.

Franzose (†38) stürzt am Col du Bonhomme in den Tod

Franzose (†38) stürzt am Col du Bonhomme in den Tod

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Franzose (†38) stirbt bei Bergunglück am Samstag nahe Orsières im Wallis

Sturz aus 2436 Metern Höhe zwischen Col du Bonhomme und Luy Blanche

Unfallzeit: 17.30 Uhr, Staatsanwaltschaft leitet Untersuchung ein

Daniel Macher Redaktor News

Tragisches Bergunglück im Wallis: Ein 38-jähriger Franzose ist am Samstag beim Aufstieg zum Col du Bonhomme oberhalb von Orsières tödlich verunglückt.

Der Mann war gemäss Angaben der Kantonspolizei Wallis zusammen mit einem Begleiter unterwegs, als es gegen 17.30 Uhr zum Unfall kam. Zwischen dem Pass und der Luy Blanche auf rund 2436 Metern Höhe stürzte der Wanderer aus bislang ungeklärten Gründen in die Tiefe.

Sein Begleiter alarmierte sofort die Rettungskräfte. Einsatzkräfte der Kantonalen Walliser Rettungsorganisation wurden mit einem Helikopter von Air-Glaciers an den Unfallort geflogen. Für den 38-Jährigen kam jedoch jede Hilfe zu spät – die Rettungskräfte konnten nur noch seinen Tod feststellen.

Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung zum genauen Unfallhergang eröffnet.