Darum gehts
- Franzose (†38) stirbt bei Bergunglück am Samstag nahe Orsières im Wallis
- Sturz aus 2436 Metern Höhe zwischen Col du Bonhomme und Luy Blanche
- Unfallzeit: 17.30 Uhr, Staatsanwaltschaft leitet Untersuchung ein
Tragisches Bergunglück im Wallis: Ein 38-jähriger Franzose ist am Samstag beim Aufstieg zum Col du Bonhomme oberhalb von Orsières tödlich verunglückt.
Der Mann war gemäss Angaben der Kantonspolizei Wallis zusammen mit einem Begleiter unterwegs, als es gegen 17.30 Uhr zum Unfall kam. Zwischen dem Pass und der Luy Blanche auf rund 2436 Metern Höhe stürzte der Wanderer aus bislang ungeklärten Gründen in die Tiefe.
Sein Begleiter alarmierte sofort die Rettungskräfte. Einsatzkräfte der Kantonalen Walliser Rettungsorganisation wurden mit einem Helikopter von Air-Glaciers an den Unfallort geflogen. Für den 38-Jährigen kam jedoch jede Hilfe zu spät – die Rettungskräfte konnten nur noch seinen Tod feststellen.
Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung zum genauen Unfallhergang eröffnet.