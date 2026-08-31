Bergsteiger stürzt am Matterhorn in den Tod

Am Sonntag ist ein Bergsteiger am Matterhorn in die Tiefe gestürzt. Er zog sich dabei tödliche Verletzungen zu.

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Am Sonntagvormittag, gegen 7 Uhr, befanden sich zwei Alpinisten im Aufstieg auf das Matterhorn über den Liongrat. Auf einer Höhe von rund 4300 Metern stürzte einer der beiden aus bislang ungeklärten Gründen in die Tiefe, wie die Kantonspolizei Wallis in einer Medienmitteilung schreibt.

Der Begleiter alarmierte umgehend die Rettungskräfte. Diese begaben sich mit einem Helikopter der Air Zermatt, eingesetzt durch die Kantonale Walliser Rettungsorganisation (KWRO 144), zum Unfallort. Dort konnten sie nur noch den Tod des Bergsteigers feststellen.

Die formelle Identifikation des Verstorbenen ist im Gange. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet.