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Haute-Nendaz VS: Auto brennt, Feuerwehr ist vor Ort
Autobrand in Haute-Nendaz VS
Video zeigt grosse Rauchwolke
Aufregung in Haute-Nendaz VS. Mitten im Dorfzentrum steht ein Auto in Flammen.
Publiziert: 15:00 Uhr
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