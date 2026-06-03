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Autobrand in Haute-Nendaz VS
Video zeigt grosse Rauchwolke

Aufregung in Haute-Nendaz VS. Mitten im Dorfzentrum steht ein Auto in Flammen.
Publiziert: 15:00 Uhr
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