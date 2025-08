Einsatzkräfte retten zwei Bergsteiger an der Dufourspitze

Eine dramatische Rettungsaktion spielte sich am Sonntag an der Dufourspitze ab: Zwei in Not geratene Bergsteiger konnten trotz anfänglich schlechter Sicht per Helikopter in Sicherheit gebracht werden.

Die Dufourspitze ist mit einer Höhe von 4634 Metern der höchste Gipfel der Schweiz (Archiv).

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Eine zweiköpfige Bergsteigergruppe ist am Sonntag im Gebiet der Dufourspitze in eine Notlage geraten. Die Alarmmeldung sei am Nachmittag bei der Notrufzentrale eingegangen, wie die Kantonale Walliser Rettungsorganisation (KWRO) in der Nacht auf Montag mitteilte.

Direkter Kontakt mit den Bergsteigern habe zunächst nicht hergestellt werden können. Deshalb sei ein Rettungsspezialist per Helikopter aufgeboten worden, doch eine direkte Rettung aus der Luft sei wegen der ungünstigen Wetterverhältnisse nicht möglich gewesen. Später seien vier weitere Rettungsspezialisten per Helikopter auf rund 3800 Meter über Meer geflogen worden und hätten von dort den Aufstieg zur Dufourspitze begonnen.

«Im Zweifel zum Wohle der Hilfesuchenden»

Nach mehreren Stunden habe das Rettungsteam die Gruppe erreicht und eine Evakuation vorbereitet. Da sich die Sichtverhältnisse gebessert hätten, sei die Evakuation schliesslich per Helikopter der Air Zermatt auf über 4600 Metern durchgeführt worden.

«Immer öfter erreichen uns Alarmierungen über automatisierte Notrufsysteme, bei denen wir keinen direkten Kontakt zu den Betroffenen herstellen können. In solchen Momenten handeln wird im Zweifel immer zum Wohle der Hilfesuchenden – so wie auch in diesem Einsatz, der glücklicherweise gut ausgegangen ist», wird Fredy-Michel Roten, Direktor der KWRO in der Mitteilung zitiert.