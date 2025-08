Sebastian D. in den Walliser Alpen verschwunden

Sebastian D. wird seit vier Tagen vermisst. Foto: Kantonspolizei Wallis

Valentin Köpfli Redaktor News

Vermisste Person in den Walliser Alpen: Sebastian D. (44) wanderte am letzten Mittwoch alleine von der Almagellerhütte bei Saas-Almagell in Richtung Weissmieshütte. Dort ist er jedoch nie angekommen, wie die Kantonspolizei Wallis in einer Mitteilung schreibt.

Sebastian D. ist circa 1,80 Meter gross, hat eine schlanke Statur, kurze dunkelblonde Haare und blaue Augen. Angaben zur Bekleidung liegen nicht vor. Personen, die Hinweise zu seinem Verbleib machen können, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Wallis unter der Telefonnummer 027 326 56 56 in Verbindung zu setzen.