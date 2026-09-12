In Crans-Montana spendete der Golfer Paul Casey seine Preisgelder in Höhe von 330’000 Franken an die Stiftung «Beloved» – zur Unterstützung der Opfer der Brandkatastrophe von Crans-Montana.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Paul Casey spendet 330'000 Franken an Crans-Montana-Brandopfer-Stiftung

Der Golfer gab sein gesamtes Preisgeld vom Omega European Masters

Casey wurde Zweiter hinter Thriston Lawrence und hielt sein Versprechen

Blick Sport

412'500 Dollar (rund 330'000 Franken) für die Opfer der Tragödie von Crans-Montana: Diesen Betrag hat der englische Golfspieler Paul Casey nach seinem zweiten Platz beim Omega European Masters an die Stiftung «Beloved» gespendet. Dieser Betrag entspricht seiner gesamten Gewinnsumme vom vergangenen Wochenende im Walliser Ferienort.

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Eine Geste von grosser Klasse seitens eines Sportlers, der – wie der gesamte Ferienort – die Opfer der Brandkatastrophe im «Le Constellation» nicht vergisst. «Was auch immer am Sonntag passiert, ich werde dafür sorgen, dass mein gesamtes Preisgeld an den Verein gespendet wird, der den Opfern des Brandes vom 1. Januar in Crans-Montana hilft», hatte er am Samstag erklärt. Und er hat sein Versprechen gehalten – trotz der Enttäuschung, den Titel nicht gewonnen zu haben, der schliesslich an Thriston Lawrence ging.