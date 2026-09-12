Darum gehts
- Paul Casey spendet 330'000 Franken an Crans-Montana-Brandopfer-Stiftung
- Der Golfer gab sein gesamtes Preisgeld vom Omega European Masters
- Casey wurde Zweiter hinter Thriston Lawrence und hielt sein Versprechen
412'500 Dollar (rund 330'000 Franken) für die Opfer der Tragödie von Crans-Montana: Diesen Betrag hat der englische Golfspieler Paul Casey nach seinem zweiten Platz beim Omega European Masters an die Stiftung «Beloved» gespendet. Dieser Betrag entspricht seiner gesamten Gewinnsumme vom vergangenen Wochenende im Walliser Ferienort.
Eine Geste von grosser Klasse seitens eines Sportlers, der – wie der gesamte Ferienort – die Opfer der Brandkatastrophe im «Le Constellation» nicht vergisst. «Was auch immer am Sonntag passiert, ich werde dafür sorgen, dass mein gesamtes Preisgeld an den Verein gespendet wird, der den Opfern des Brandes vom 1. Januar in Crans-Montana hilft», hatte er am Samstag erklärt. Und er hat sein Versprechen gehalten – trotz der Enttäuschung, den Titel nicht gewonnen zu haben, der schliesslich an Thriston Lawrence ging.