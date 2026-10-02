Ein Schweizer hat am Donnerstag versucht, in Yverdon-les-Bains mehrere Personen zu überfahren. Die Polizei nahm ihn fest – ein Betroffener hat nun Anzeige erstattet.

Natalie Zumkeller Redaktorin News

Am späten Donnerstag hat die Polizei einen 29-jährigen Schweizer Staatsangehörigen mit Wohnsitz in Yverdon-les-Bains am Steuer seines Autos festgenommen. Nach ersten Erkenntnissen soll der Mann mehrere Verkehrsregeln verletzt, gegen Stadtmobiliar geprallt und versucht haben, mehrere Fussgänger zu überfahren, darunter einen 24-jährigen Schweizer mit Wohnsitz in Yverdon. Letzterer hat Strafanzeige erstattet.

Der Beschuldigte wurde auf die Polizeiwache gebracht und heute von der diensthabenden Staatsanwältin vernommen, die ein Strafverfahren gegen ihn einleitete und seine Einweisung in Untersuchungshaft beantragte. Der Betroffene befindet sich derzeit in Haft, bis das Zwangsmassnahmengericht eine Entscheidung getroffen hat.

Für diesen Einsatz waren drei Patrouillen der Gendarmerie und eine Patrouille der Polizei Nord Vaudois im Einsatz. Die Kantonspolizei bittet alle Personen, die Informationen zu diesem Vorfall liefern können, sich unter der Nummer 021 343 15 10 zu melden.