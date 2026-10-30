Bei Bex VD ist am Donnerstag ein Walliser Polizeiauto auf Dringlichkeitsfahrt mit einem Töff kollidiert. Der 38-jährige Töfffahrer wurde verletzt ins Spital gebracht.

Janine Enderli Redaktorin News

Am Donnerstag kam es gegen 14.20 Uhr auf der Route de Monthey in Bex VD zu einem Unfall zwischen einem Polizeiauto und einem Töff. Das Fahrzeug der Kantonspolizei Wallis fuhr laut Kantonspolizei Waadt in Richtung Monthey. Es befand sich auf einer Dringlichkeitsfahrt und hatte die Sondersignale eingeschaltet.

Auf der Höhe der Autobahnausfahrt Bex-Nord kollidierte das Polizeiauto mit einem Motorrad, das dort von der A9 abfuhr. Der Lenker des Töffs, ein 38-jähriger Schweizer aus der Region, wurde verletzt und ins Spital gebracht. Laut Polizei ist sein Leben nicht in Gefahr.

Die Ursache des Unfalls ist noch nicht geklärt. Die Staatsanwaltschaft des östlichen Waadtlands wurde informiert. Die zuständige Staatsanwältin eröffnete eine Strafuntersuchung, um die genauen Ursachen und Umstände des Unfalls zu klären.