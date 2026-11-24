Die Waadtländer Kantonspolizei hat vier Schweizer im Alter von 43 bis 53 Jahren festgenommen. Sie sollen online Treffen mit Kindern zu sexuellen Zwecken gesucht haben. Zwei sitzen in Untersuchungshaft.

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Online suchten sie nach Sex-Treffen mit Kindern. Die Waadtländer Kantonspolizei hat zwischen September und Oktober 2026 vier Männer festgenommen. Sie stehen im Verdacht, im Internet Treffen mit Kindern zu sexuellen Zwecken gesucht zu haben, wie die Kantonspolizei Waadt mitteilt.

Ermittler der Abteilung Cyberpädophilie der Sittenpolizei waren verdeckt auf verschiedenen Online-Plattformen unterwegs. Sie gaben sich dort als Mädchen und Buben im Alter von 13 und 14 Jahren aus. Vier Männer nahmen laut Polizei Kontakt mit diesen Profilen auf.

Zwei Männer in Untersuchungshaft

Obwohl die Männer über das Alter ihrer angeblichen Gesprächspartner informiert worden seien, hätten sie den fiktiven Kindern Treffen zu sexuellen Zwecken vorgeschlagen. Als die vereinbarten Treffen stattfinden sollten, warteten dort keine Kinder, sondern Polizisten.

Bei den vier Beschuldigten handelt es sich um Schweizer im Alter von 43 bis 53 Jahren. Sie wohnen in den Kantonen Waadt, Wallis und Bern. Alle vier wurden der Staatsanwaltschaft zugeführt. Zwei Männer kamen in Untersuchungshaft, zwei weitere wurden nach ihren Einvernahmen wieder gehen gelassen.

So schützt du dein Kind im Netz

Die Ermittlungen laufen unter der Leitung der Staatsanwaltschaft des Bezirks Lausanne.

Die Kantonspolizei Waadt ruft Eltern dazu auf, regelmässig mit ihren Kindern über deren Aktivitäten und Kontakte im Internet zu sprechen. Als Warnsignal gelten laut Polizei etwa Forderungen von Erwachsenen nach Fotos, nach Geheimhaltung oder nach einem Treffen. Bei Verdacht sollten Gespräche und Nachrichten gesichert und nicht gelöscht werden. Danach solle die Polizei kontaktiert werden.