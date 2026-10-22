Ein Erdbeben der Stufe 3,5 erschütterte am Donnerstag den Kanton Waadt.

Janine Enderli Redaktorin News

In der Westschweiz bebte am Donnerstag die Erde. Wie der Schweizerische Erdbebendienst mitteilt, erschütterte ein Beben der Stufe 3,5 die Waadt.

Es ereignete sich in fünf Kilometer Tiefe bei Les Diablerets. Der Erdbebendienst stuft die Gefahr auf Stufe 3 ein.

Dabei sind kleinere Schäden an weniger stabilen Gebäuden möglich. Im Inneren von Gebäuden können zudem Gegenstände herunterfallen und Schäden verursachen, wie Meteo Schweiz in der Erklärung zu den Gefahrenstufen schreibt. Ab Stufe 3 sei das Erdbeben «verbreitet spürbar».