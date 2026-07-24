Am Donnerstagnachmittag kam ein Arbeiter nach einem Sturz während Dacharbeiten in Les Diablerets VD ums Leben. Die Staatsanwaltschaft hat ein Strafverfahren eingeleitet.

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Am Donnerstagnachmittag gegen 15 Uhr ereignete sich in der Ortschaft Les Diablerets VD ein tödlicher Arbeitsunfall. Ein Arbeiter war mit Dachdeckerarbeiten an einem Chalet beschäftigt, als er am unteren Rand des Daches aus einer Höhe von mehreren Metern stürzte, schreibt die Kantonspolizei Waadt in einer Medienmitteilung am Freitag. Der Grund für den Sturz muss im Rahmen der Ermittlungen noch untersucht werden.

Seine Kollegen, die auf der Baustelle anwesend waren, alarmierten den Rettungsdienst. Vor Ort versuchten die Rettungskräfte, das Opfer wiederzubeleben, jedoch ohne Erfolg. Der Mann, ein 39-jähriger französischer Staatsangehöriger mit Wohnsitz in der Region, verstarb noch am Unfallort.

Die Staatsanwaltschaft wurde informiert, und der diensthabende Staatsanwalt hat ein Strafverfahren eingeleitet. Die Ermittlungen werden von Beamten der Gendarmerie geführt. Im Einsatz standen zwei Streifen der Gendarmerie, Ermittler der Kriminaltechnischen Brigade, ein Helikopter der Rega und das Notfall-Unterstützungsteam (ESU).