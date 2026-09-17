Am Mittwoch, kurz nach 11.30 Uhr, ereignete sich in der Gemeinde Rougemont ein tödlicher Verkehrsunfall. Eine Autofahrerin verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Dieses stürzte eine Böschung hinunter.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft 63-jährige Autofahrerin stirbt bei Unfall in Rougemont VD am Mittwoch

Fahrzeug stürzte Abhang hinunter, Fahrerin wurde herausgeschleudert und starb

Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Tödlicher Verkehrsunfall in Rougemont VD: Am Mittwoch, kurz nach 11.30 Uhr, fuhr eine Autofahrerin, die sich allein im Fahrzeug befand, von einem Parkplatz an der Route de la Saussa los. Bei diesem Manöver verlor sie aus noch unklaren Gründen vermutlich die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Der Wagen stürzte einen Abhang hinunter. Nach einer Schlingerbewegung über mehrere Dutzend Meter kam das Fahrzeug schliesslich an einer Heuscheune zum Stillstand.

Die Fahrerin wurde dabei aus ihrem Fahrzeug geschleudert. Bei Eintreffen am Unfallort stellten die Einsatzkräfte nur noch den Tod der 63-jährigen kroatischen Staatsbürgerin mit Wohnsitz in Deutschland fest.

Ermittlungen zu Unfallhergang eingeleitet

Die Staatsanwaltschaft wurde informiert, und der diensthabende Staatsanwalt leitete ein Strafverfahren ein. Er beauftragte die Spezialisten der Verkehrseinheit der Waadtländer Gendarmerie mit den Ermittlungen.

Im Einsatz standen fünf Streifen der Waadtländer Gendarmerie, darunter Spezialisten der Verkehrseinheit, des Verkehrsoffiziers, des Secours Alpin Romand du Pays-d’Enhaut sowie der diensthabende Arzt für die Region.