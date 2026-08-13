Am Donnerstag stürzte ein Kleinflugzeug, das am Morgen vom Flugplatz Yverdon-les-Bains gestartet war, in der Gemeinde Suscévaz ab. Der Pilot und einzige Insasse des Flugzeugs überlebte den Absturz nicht.

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Am Donnerstag, gegen 09 Uhr wurde die Waadtländer Polizeizentrale (CVP) darüber informiert, dass ein kleines Sportflugzeug am Ort «Le Marais» in der Gemeinde Suscévaz VD abgestürzt war. Die Rettungskräfte trafen rasch am Unfallort ein, konnten jedoch nur noch den Tod des Piloten feststellen. Es handelt sich um einen 72-jährigen Waadtländer, der in der Region wohnhaft war.

Ersten Ermittlungsergebnissen zufolge stürzte das Flugzeug während des Anflugs auf den Flugplatz Yverdon-les-Bains aus einem noch zu klärenden Grund an der oben genannten Stelle ab.

Bundesanwaltschaft untersucht Flugunfall

Im Einsatz standen der SMUR 227 aus Yverdon, ein Rettungswagen des Ambulanzzentrums St-Loup, eine Feuerwehrmannschaft des SDIS Nord vaudois, Ermittler des SESE (Schweizerischer Sicherheitsuntersuchungsdienst), zwei Streifenwagen der mobilen Einheiten sowie ein Techniker und Ermittler der Verkehrseinheit der Waadtländer Gendarmerie.

Da es sich um einen Flugunfall handelt, fällt der strafrechtliche Teil in die Zuständigkeit der Bundesanwaltschaft (MPC), die bei der Beweissicherung eng mit dem SESE zusammenarbeitet.