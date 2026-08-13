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Die Sonnenfinsternis noch einmal im Zeitraffer
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Spektakel in wenigen Sekunden:Die Sonnenfinsternis noch einmal im Zeitraffer

Unfall in Sonchaux VD: Ein Kind leicht verletzt
Mann stürzt während Sonnenfinsternis mit Töchtern im Gleitschirm ab

Während der Sonnenfinsternis hob ein Mann in Begleitung seiner zehn- und zwölfjährigen Töchter mit einem Gleitschirm vom Ort Sonchaux VD ab. Beim Start stürzten sie jedoch ab. Eines der Mädchen wurde dabei leicht verletzt.
Publiziert: 13.08.2026 um 20:13 Uhr
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Aktualisiert: 13.08.2026 um 20:48 Uhr
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Während der Sonnenfinsternis hob ein Mann mit seinen Töchtern im Gleitschirm ab. Beim Start stürzten sie jedoch ab. (Symbolbild)
Foto: Leserreporter
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Sandra MarschnerRedaktorin News-Desk

Am Mittwoch wurde die Rega-Leitstelle am Abend über einen Gleitschirmunfall in Sonchaux VD in der Gemeinde Villeneuve informiert. Gegen 21 Uhr, also während der Sonnenfinsternis, startete ein Mann in Begleitung seiner zehn- und zwölfjährigen Töchter mit dem Gleitschirm von Sonchaux aus, schreibt die Kantonspolizei Waadt in einer Medienmitteilung.

Aus noch ungeklärten Umständen stürzten sie jedoch beim Start ab, wobei sich eines der Mädchen leicht verletzte.

Die Ermittlungen werden durch die Bergrettungseinheit der Waadtländer Gendarmerie und die Bundesanwaltschaft übernommen. Die Bundesanwaltschaft ruft Zeugen dazu auf, sich zu melden, um die Umstände dieses Unfalls genau zu klären. Personen, die über Informationen verfügen, die für die Ermittlungen von Bedeutung sein könnten, werden gebeten, sich unter der Nummer 021 343 15 10 an die Waadtländer Polizeizentrale (CVP) zu wenden.

Im Einsatz standen ein Helikopter der Rega sowie eine Streife der Waadtländer Gendarmerie.

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