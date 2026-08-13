Während der Sonnenfinsternis hob ein Mann in Begleitung seiner zehn- und zwölfjährigen Töchter mit einem Gleitschirm vom Ort Sonchaux VD ab. Beim Start stürzten sie jedoch ab. Eines der Mädchen wurde dabei leicht verletzt.

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Am Mittwoch wurde die Rega-Leitstelle am Abend über einen Gleitschirmunfall in Sonchaux VD in der Gemeinde Villeneuve informiert. Gegen 21 Uhr, also während der Sonnenfinsternis, startete ein Mann in Begleitung seiner zehn- und zwölfjährigen Töchter mit dem Gleitschirm von Sonchaux aus, schreibt die Kantonspolizei Waadt in einer Medienmitteilung.

Aus noch ungeklärten Umständen stürzten sie jedoch beim Start ab, wobei sich eines der Mädchen leicht verletzte.

Die Ermittlungen werden durch die Bergrettungseinheit der Waadtländer Gendarmerie und die Bundesanwaltschaft übernommen. Die Bundesanwaltschaft ruft Zeugen dazu auf, sich zu melden, um die Umstände dieses Unfalls genau zu klären. Personen, die über Informationen verfügen, die für die Ermittlungen von Bedeutung sein könnten, werden gebeten, sich unter der Nummer 021 343 15 10 an die Waadtländer Polizeizentrale (CVP) zu wenden.

Im Einsatz standen ein Helikopter der Rega sowie eine Streife der Waadtländer Gendarmerie.