Tragödie in Renens VD: Ein junger Rollerfahrer verlor am Samstagabend die Kontrolle, prallte gegen einen Mast und starb noch am Unfallort. Die Polizei sucht dringend Zeugen.

Janine Enderli Redaktorin News

Am Samstag, 19. September 2026, wurde die Kantonspolizei Waadt darüber informiert, dass sich an der Rue du Lac in Renens VD ein Verkehrsunfall ereignet hatte.

Gegen 22.15 Uhr war ein junger Lenker mit einem Roller von Renens in Richtung Lausanne unterwegs. Nach den ersten Erkenntnissen verlor er die Kontrolle über seinen Roller und geriet nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Lenker wurde von seinem Fahrzeug geschleudert und prallte gegen einen Mast, an dem die Lichtsignalanlage befestigt war.

Polizei sucht Zeugen

Trotz der raschen Hilfeleistung durch mehrere Passanten und die Rettungssanitäter erlag der Rollerfahrer leider noch am Unfallort seinen Verletzungen. Die Staatsanwaltschaft eröffnete eine Untersuchung.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Personen, die Angaben oder Informationen zum Unfall machen können, werden gebeten, sich telefonisch oder bei der nächstgelegenen Polizeidienststelle zu melden.

Bei diesem Ereignis standen eine Patrouille und die Verkehrseinheit der Gendarmerie, vier Patrouillen der Police de l’Ouest lausannois, ein Rettungsfahrzeug des SMUR sowie Mitarbeitende der DGMR im Einsatz.