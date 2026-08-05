Ein 72-jähriger Mann wurde bei einer Auseinandersetzung mit Jugendlichen vor einem Lokal in Sainte-Croix schwer verletzt. Die Jugendlichen sollen den Mann geschlagen haben, wodurch dieser zu Boden stürzte und das Bewusstsein verlor.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft 72-Jähriger nach Angriff in Ste-Croix schwer verletzt, lebensbedrohlicher Zustand

14-jähriger Franzose in Untersuchungshaft, andere Beteiligte wurden vernommen

Zwei Rettungswagen und Sicherheitspolizei im Einsatz

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Am vergangenen Mittwoch, kurz nach Mitternacht, erhielt die Kantonspolizei Waadt die Meldung, dass ein Mann nach einer Auseinandersetzung mit mehreren Jugendlichen bewusstlos vor einem öffentlichen Lokal im Zentrum von Ste-Croix gefunden wurde. Unter der Leitung des Jugendgerichts läuft derzeit ein Strafverfahren, wie die Polizei am Mittwoch in einer Medienmitteilung schreibt.

Nach ersten Ermittlungsergebnissen soll das Opfer, ein 72-jähriger Mann, geschlagen worden sein, bevor er schwer zu Boden stürzte und das Bewusstsein verlor. Die Rettungskräfte, die rasch zum Tatort eilten, versorgten ihn und brachten ihn in einem als besorgniserregend eingestuften Zustand ins Krankenhaus. Sein Zustand ist lebensbedrohlich.

14-jähriger Franzose in Untersuchungshaft

Ein 14-jähriger französischer Staatsangehöriger mit Wohnsitz in der Region wurde identifiziert und von den Ermittlern vernommen, bevor er dem Vorsitzenden des Jugendgerichts vorgeführt wurde, der seine Untersuchungshaft anordnete. Auch die anderen Beteiligten wurden identifiziert und vernommen.

Ein Strafverfahren läuft derzeit unter der Zuständigkeit des Jugendgerichts. Die Ermittlungen wurden den Ermittlern der Sicherheitspolizei übertragen.

Im Einsatz standen eine Patrouille der Waadtländer Gendarmerie, Mitarbeiter der Sicherheitspolizei sowie zwei Rettungswagen des Rettungs- und Notfalldienstes des nördlichen Waadtlands und der Broye (CSU-NVB).