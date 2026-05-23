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Salavaux am Murtensee
«Es ist der schönste Strand der Schweiz»

In Salavaux am Murtensee soll sich der längste natürliche Süsswasser-Sandstrand Europas befinden – zumindest wirbt die Region damit. Blick besucht den Strand.
Publiziert: 10:49 Uhr
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