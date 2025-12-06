In Lausanne demonstrierten am Samstag rund 500 Menschen friedlich gegen Polizeigewalt. Die Kundgebung, organisiert von der «Coalition Romande Antiraciste», führte an Orten vorbei, die mit Vorfällen von Polizeigewalt im Kanton Waadt in Verbindung stehen.

Darum gehts Hunderte demonstrierten in Lausanne friedlich gegen Polizeigewalt

Mindestens sieben Menschen starben in den vergangenen zehn Jahren bei Polizeieinsätzen

Mehrere hundert Menschen haben am Samstagnachmittag in Lausanne friedlich gegen Polizeigewalt demonstriert. Dazu aufgerufen hatte die «Coalition Romande Antiraciste».

Die Demonstranten versammelten sich um 14 Uhr auf dem Place du Château, wie ein Fotograf der Nachrichtenagentur Keystone-SDA beobachtete. Die Polizei schätzte die Anzahl der Teilnehmenden auf 500. Die Kundgebung führte an Orten vorbei, die mit Polizeigewalt in Verbindung gebracht werden.

Kanton Waadt: Sieben Menschen starben in einem Jahrzehnt bei Polizeieinsätzen

Sie hielt unter anderem vor der Polizeiwache, wo ein Nigerianer Ende Mai nach seiner Festnahme verstarb. Gegen vier Polizisten eröffnete die Staatsanwaltschaft anschliessend ein Verfahren wegen des Verdachts auf fahrlässige Tötung. Das Ziel der Kundgebung war das Quartier Prélaz. Dort war im August ein Rollerfahrer (†17) auf der Flucht vor der Polizei tödlich verunfallt.

Die Demonstrierenden riefen unter anderem «No justice, no peace» – keine Gerechtigkeit, kein Frieden. Die Demonstration verlief gemäss Polizeiangaben friedlich. Kurzzeitig war die Stimmung aber angespannt, als die Route am Restaurant «Le Vaudois» vorbeiführte. Dort kam im August ein Eritreer bei einer Auseinandersetzung ums Leben.

Die Einsatzkräfte im Kanton Waadt stehen seit Jahren in der Kritik wegen Vorfällen von möglicher Polizeigewalt. In den letzten zehn Jahren starben mindestens sieben Menschen bei Polizeieinsätzen im Kanton. Das löste mehrere Kundgebungen und Krawalle aus, bei denen Polizeigewalt und Rassismus angeprangert wurden.