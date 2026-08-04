Am Sonntag ereignete sich am unteren Ende der Route de la Bernadaz in Paudex ein tödlicher Verkehrsunfall, an dem eine Velofahrerin beteiligt war. Die Staatsanwaltschaft hat ein Strafverfahren eingeleitet. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Velofahrerin (23) stirbt am 2. August bei Unfall in Paudex

Autofahrer verliess Unfallort, Ermittlungen zur Unfallursache eingeleitet

Polizei sucht Zeugen, Hinweise unter 021 343 15 10 erbeten

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Am Sonntag wurde die Polizeizentrale des Kantons Waadt darüber informiert, dass sich in Paudex ein tödlicher Verkehrsunfall ereignet hatte. Gegen 21.50 Uhr fuhr eine Velofahrerin (†23) die Route de la Bernadaz hinunter, schreibt die Kantonspolizei Waadt in einer Medienmitteilung. Nach ersten Erkenntnissen schwenkte sie am unteren Ende der Strasse, an der Kreuzung mit dem Chemin de Bochat, nach links aus, um ein Fahrzeug zu überholen, das vor der Haltelinie der Ampelanlage stand, die die Unterführung unter der Simplon-Bahn regelt.

Kurz darauf verlor sie – aus einem Grund, den die Ermittlungen noch klären sollen – die Kontrolle über ihr Velo und prallte gegen eine an dieser Stelle befindliche niedrige Mauer, die mit Metallbarrieren versehen war. Schwer verletzt wurde sie ins CHUV gebracht, wo sie verstarb. Es handelte sich um eine 23-jährige französische Staatsbürgerin mit Wohnsitz in der Region.

Autofahrer an Ampel verliess Unfallort vor Polizei

Der Fahrer des vor der Ampel angehaltenen Fahrzeugs verliess den Unfallort, bevor die Polizei eintraf. Die Staatsanwaltschaft wurde informiert, und die diensthabende Staatsanwältin hat ein Strafverfahren eingeleitet. Sie hat die Ermittlungen den Spezialisten der Verkehrseinheiten der Waadtländer Gendarmerie übertragen.

Die Strasse wurde für die Unfallaufnahme für den Verkehr gesperrt. Im Einsatz standen zwei Streifenwagen der Polizei Ost-Waadt, ein Streifenwagen der Polizei Lavaux sowie Spezialisten der Verkehrseinheiten, ein Rettungswagen des Notdienstes 144 und der SMUR (mobiler Notarztdienst).

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Wer Informationen oder Hinweise zu diesem Unfall oder zu dem Fahrzeug, das den Unfallort verlassen hat, geben kann, wird gebeten, die Nummer 021 343 15 10 anzurufen oder sich an die nächstgelegene Polizeidienststelle zu wenden.