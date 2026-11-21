Ein 16-jähriger Motorradfahrer ist am Freitag im Spital an den Folgen eines Unfalls in Payerne VD gestorben. Er war am Mittwoch mit einem Auto kollidiert. Die Staatsanwaltschaft ermittelt.

Darum gehts Ein 16-jähriger Motorradfahrer starb zwei Tage nach einem Unfall in Payerne VD im Berner Spital

Die Autofahrerin kollidierte beim Einbiegen mit dem Motorrad, ein Kind im Auto wurde leicht verletzt

Die Staatsanwaltschaft eröffnete eine Strafuntersuchung, die Waadtländer Verkehrspolizei ermittelt

Daniel Macher Redaktor News

Am vergangenen Mittwoch ist es am Abend in Payerne VD zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein 16-jähriger Motorradfahrer ist dabei so schwer verletzt worden, dass er zwei Tage später im Spital starb.

Der Unfall ereignete sich kurz vor 17.40 Uhr. Eine 40-jährige Autofahrerin wollte vom Parkplatz einer Kartbahn auf die Kantonsstrasse in Richtung Granges-près-Marnand einbiegen. Dabei kam es aus noch ungeklärten Gründen zur heftigen Kollision mit einem Motorradfahrer, der von links herannahte.

Auch 7-jähriges Kind verletzt

Durch den Aufprall stürzte der 16-jährige Waadtländer schwer zu Boden. Die Rettungskräfte versorgten den Jugendlichen vor Ort, bevor ihn die Rega ins Inselspital nach Bern flog. Dort erlag er am Freitag seinen schweren Verletzungen.

Auch ein siebenjähriger Mitfahrer im Auto wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Er musste mit einer Ambulanz ins Spital gebracht werden. Die 40-jährige Schweizer Autofahrerin aus dem Kanton Freiburg blieb unverletzt.

Staatsanwaltschaft eröffnet Strafuntersuchung

Die Staatsanwaltschaft wurde über den Unfall informiert. Die zuständige Staatsanwältin eröffnete eine Strafuntersuchung. Die Ermittlungen wurden den Spezialisten der Verkehrspolizei der Waadtländer Kantonspolizei übertragen.

Die betroffene Strasse blieb während mehrerer Stunden gesperrt, damit die Rettungskräfte arbeiten und die Unfallaufnahme durchgeführt werden konnte.

Neben mehreren Patrouillen der Waadtländer und Freiburger Polizei standen zwei Ambulanzen, ein Rega-Helikopter sowie Mitarbeitende des kantonalen Strassenverkehrsdienstes im Einsatz.