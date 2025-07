Mehrere Verkehrsverstösse begangen Autofahrer flüchtet in Vers-Chez-Perrin VD vor Polizei

In der Nacht auf Freitag entzog sich ein Autofahrer in Vers-Chez-Perrin VD einer Polizeikontrolle. Er beging mehrere Verkehrszuwiderhandlungen, bevor er in Domdidier FR von der Polizei gestoppt wurde.

Publiziert: vor 8 Minuten