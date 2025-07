Italiener flüchtet mit BMW vor Polizei und kracht in Streifenwagen

Verfolgungsjagd in Zürich

Der Italiener konnte nach seiner Flucht festgenommen werden. (Archivbild) Foto: KEYSTONE/Walter Bieri

Darum gehts BMW-Fahrer flüchtet vor Polizei und kollidiert mit Streifenwagen

Verfolgungsjagd durch Zürich endet mit Festnahme des Fahrers

Johannes Hillig Redaktor News

Kurz vor 21 Uhr fiel einer Streifenwagenpatrouille der Stadtpolizei Zürich auf der Seebahnstrasse ein grauer BMW Kombi auf.

Als die Beamten das Fahrzeug mit der eingeschalteten Aufforderung «Stopp Polizei» anhalten und kontrollieren wollten, gab der BMW-Fahrer Gas und flüchtete. Die Patrouille folgte dem BMW mit eingeschalteten Warnsignalen. Dieser setzte aber seine Fahrt in hohem Tempo und in riskanter Fahrweise via Badenerstrasse fort.

Ermittlungen wegen Raserdelikt

Beim Zweierplatz fuhr der BMW in den Gegenverkehr und kollidierte nach einem abrupten Fahrmanöver mit dem Patrouillenfahrzeug. Dabei entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen.

Der Lenker versuchte anschliessend, zu Fuss zu flüchten, konnte aber kurz darauf festgenommen werden. Es wird nun abgeklärt, weshalb sich der Italiener (49) plötzlich abhaute und ob er sich eines Raserdelikts schuldig gemacht hat. Verletzt wurde niemand.