In Lausanne ist eine bewilligte Demonstration mit rund 5000 Menschen zunächst ruhig verlaufen. Danach löste sich ein unbewilligter Zug mit rund 300 Personen, es flogen Steine und Flaschen gegen die Polizei.

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Eine bewilligte Demonstration hat am 24. November 2026 in Lausanne nach Angaben der Waadtländer Kantonspolizei und der Stadtpolizei Lausanne rund 5000 Personen auf die Strasse gebracht. Der Umzug startete um 18.45 Uhr im Quartier Montbenon und führte auf der vorgesehenen Route bis zur Place du Château. Dort endete die Kundgebung gegen 20.45 Uhr.

Laut Polizei verlief der bewilligte Teil der Demonstration ruhig. Vor Ort war auch ein Team der «Team dialogue population», einer spezialisierten Einheit der Kantonspolizei. Es sollte den Kontakt zu den Demonstrierenden halten und den friedlichen Charakter des Anlasses bewahren.

Nachdemo eskalierte

Nach dem Ende der Kundgebung löste sich ein separater Zug mit rund 300 Personen, darunter mehrere Maskierte. Die Gruppe verliess die Place du Château in Richtung Place de la Riponne. Die Polizei bezeichnet diesen Zug als nicht bewilligt. Die Polizei stoppte den Zug.

Dabei kam es laut Polizei zu Gewalt und Sachschaden. Ein Polizeifahrzeug wurde beschädigt. Zudem wurden Steine und Glasflaschen gegen die Einsatzkräfte geworfen.

Polizei setzte Gummischrot ein

Die Polizei setzte Zwangsmittel ein, darunter Tränengas und Gummischrot.

Insgesamt wurden rund 100 Personen angehalten und identifiziert, darunter 41 Minderjährige. Die Polizei stellte pyrotechnisches Material sicher.

Alle angehaltenen Personen werden laut Polizei bei den zuständigen Behörden angezeigt. Im Einsatz standen 115 Mitarbeitende der Waadtländer Kantonspolizei, der Stadtpolizei Lausanne und der Gemeindepolizeien.