In der Justizvollzugsanstalt Bois-Mermet ist am Dienstag ein 34-jähriger Häftling tot in seiner Zelle aufgefunden worden. Die Staatsanwaltschaft hat ein Verfahren zur Klärung der Todesumstände eröffnet.

Darum gehts In Bois-Mermet wurde am Dienstag ein Häftling bewusstlos entdeckt

Trotz Reanimation starb der 34-jährige Marokkaner vor Ort

Die Staatsanwaltschaft ermittelt, Dritte wohl nicht beteiligt

Mattia Jutzeler Redaktor News

Am Dienstagnachmittag gegen 13.40 Uhr entdeckte das Gefängnispersonal der Justizvollzugsanstalt Bois-Mermet einen bewusstlosen Häftling, der sich allein in seiner Zelle befand. Er wurde sofort von den Vollzugsbeamten versorgt, die Wiederbelebungsmassnahmen einleiteten und den Rettungsdienst alarmierten.

Die Rettungskräfte trafen rasch vor Ort ein, heisst es in einer Mitteilung der Kantonspolizei Waadt. Trotz der geleisteten Erste-Hilfe-Massnahmen konnte nur noch der Tod des 34-jährigen marokkanischen Staatsangehörigen festgestellt werden.

Die Staatsanwaltschaft wurde informiert und die diensthabende Staatsanwältin leitete ein Strafverfahren ein, um die Umstände dieses Todesfalls zu klären. Sie beauftragte die Sicherheitspolizei mit den Ermittlungen. Erste Erkenntnisse deuten darauf hin, dass ein Eingreifen Dritter ausgeschlossen werden kann, heisst es in der Mitteilung weiter.