Die Polizei sucht Benjamin A. wegen einer mutmasslichen Gewalttat. Er gilt als psychisch instabil und potenziell gefährlich.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Polizei sucht Benjamin A., 25, wegen häuslicher Gewalt in Waadtland

Er gilt als psychisch instabil, könnte Gefahr für andere sein

Beschreibung: 174 cm, schlank, schwarz gekleidet, Hinweise an +41 21 343 15 10

Johannes Hillig Redaktor News

Benjamin A. (25) wird dringend gesucht. «Er steht im Verdacht, in der Nacht vom 12. auf den 13. Mai im nördlichen Waadtland eine häusliche Gewalttat begangen zu haben», schreibt die Kantonspolizei Waadt am Mittwoch.

Aufgrund seiner psychischen Instabilität kann er eine Gefahr für sich und andere darstellen.

Bevölkerung soll vorsichtig sein

Laut der Polizei ist der 25-Jährige 1,74 Meter gross, hat weisse Haut und eine schlanke Statur. Er ist schwarz gekleidet.

Wer diesen Mann gesehen hat oder über sachdienliche Hinweise verfügt, wird gebeten, sich an die Kantonspolizei Waadt unter +41 21 343 15 10 oder an die nächstgelegene Polizeidienststelle zu wenden. «Wir bitten die Bevölkerung dringend, Vorsicht walten zu lassen und sich nicht durch Eingreifen in Gefahr zu bringen.»



