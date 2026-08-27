Junge Frau (†21) tot in McDonald’s in Lausanne gefunden

Eine junge Frau aus Genf wurde am Mittwochabend tot in einem McDonald’s in Lausanne gefunden. Das bestätigt die Polizei gegenüber «Le Matin». Nach ersten Erkenntnissen starb die Frau «ohne Fremdeinwirkung».

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Die Polizei fand die Leiche einer 21-Jährigen in McDonald’s in Lausanne

Sie starb laut Polizei ohne Fremdeinwirkung, Ermittlungen laufen

Sechs Polizeiwagen waren vor Ort – am Donnerstag öffnete das Restaurant wieder

Mattia Jutzeler Redaktor News

Am Mittwochabend fand in einem McDonald’s im Zentrum von Lausanne ein grosser Polizeieinsatz statt. Jetzt ist klar, warum die Einsatzkräfte ausrücken mussten. Gegenüber «Le Matin» bestätigt die Polizei, dass dort die Leiche einer 21-jährigen Frau aus Genf gefunden wurde.

Sechs Streifenwagen mussten demnach am Mittwoch zum Fast-Food-Restaurant ausrücken. Bei der Toten handelt es sich um eine Schweizer Staatsbürgerin. Die Beamten betonen, dass die junge Frau nach ersten Erkenntnissen «ohne Fremdeinwirkung» ums Leben gekommen sei. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Der McDonald’s war am Mittwochabend für Gäste gesperrt. Am Donnerstag konnte das Restaurant wieder geöffnet werden.