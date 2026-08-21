Töfffahrer (†17) kracht in Lieferwagen – tot

Am Donnerstag kollidierte ein junger Töfffahrer auf einer Strasse in Richtung Bavois mit einem entgegenkommenden Fahrzeug. Er starb noch am Unfallort.

Janine Enderli Redaktorin News

Am Donnerstagnachmittag war ein junger Töfffahrer (†17) vom Dorf Orny VD in Richtung Bavois VD unterwegs, als er aus einem Grund, der noch ermittelt werden muss, mit einem entgegenkommenden Lieferwagen zusammenstiess. Durch den Aufprall wurde der Töfffahrer heftig auf den Boden geschleudert.

Trotz der Hilfe durch vorbeifahrende Autofahrer und anschliessend durch medizinisches Personal verstarb der Töfffahrer, ein 17-jähriger Schweizer Staatsangehöriger aus der Region, noch am Unfallort.

Der Fahrer des anderen Fahrzeugs, ein 23-jähriger portugiesischer Staatsangehöriger, der ebenfalls in der Region wohnt, blieb unverletzt.