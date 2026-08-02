Am Samstag wurde die Kantonspolizei wegen einer Rave-Party auf einer Alm in Ballaigues zum Einsatz gerufen. Vor Ort wurden fast tausend Personen festgestellt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Illegale Rave-Party mit 800 Teilnehmern auf Alm in Ballaigues entdeckt

Organisatoren folgten Polizeianweisungen, Party endete Sonntagmorgen um 6 Uhr

120 Fahrzeuge kontrolliert, 20 Bussen, zwei Unfälle und Festnahmen

Natalie Zumkeller Redaktorin News

Am Samstag gegen 6.25 Uhr wurde die Leitstelle der Waadtländer Polizei darüber informiert, dass in der Nacht in Ballaigues VD auf der Alm La Combe-du-Commun eine nicht genehmigte Rave-Party stattfindet.

Vor Ort stellte die Polizei fest, dass sich etwa 800 Personen illegal auf der Alm aufhielten. Es waren zwei Bühnen mit Technomusik aufgebaut worden, die einen «erheblichen Lärm» verursachten, wie die Kapo in einem Communiqué schreibt.

Auflösung am Sonntagmorgen

Gegen 10.30 Uhr nahmen die Beamten Kontakt zu den Verantwortlichen der Veranstaltung auf. Ihnen wurde eine Frist gesetzt, um die nicht genehmigte Veranstaltung zu beenden. Die Ordnungskräfte führten mehrere Verhandlungsrunden durch, um die Organisatoren zur Beendigung der Veranstaltung zu bewegen. Bis Montag wären laut dem Organisationskomitee zwischen 1000 und 2000 Teilnehmer erwartet worden.

Aus Sicherheitsgründen für die Beteiligten und Anwesenden wurde während der Nacht kein polizeiliches Eingreifen angeordnet. Die Strassen zur betroffenen Alm wurden von Gendarmerie-Patrouillen abgesperrt, die Zufahrt wurde verweigert.

Am frühen Sonntagmorgen leisteten die Veranstalter schliesslich den Anordnungen der Polizei Folge: Alle Anwesenden verliessen gegen 6 Uhr die Alm.

Mehrere Anzeigen eingereicht

Ein Veranstalter, einer der DJs und sechs weitere Personen, die ebenfalls an der Organisation der Party beteiligt waren, wurden festgenommen, vernommen und bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. Der Gemeindevorsteher von Ballaigues und der Besitzer der Alm haben Strafanzeige wegen Hausfriedensbruchs und Sachbeschädigung erstattet.

Beim Abzug der Teilnehmenden ereigneten sich zwei Verkehrsunfälle: Bei einem Velosturz wurde eine Person leicht verletzt. Ein LKW beschädigte zudem eine Tränke schwer. Mehr als 120 Fahrzeuge und fast 500 Personen wurden kontrolliert.

Zudem wurden etwa zwanzig Bussen wegen Falschparkierens in der Nähe der Gemeinde Lignerolle ausgestellt, da die Fahrzeuge den Weg der Rettungsfahrzeuge behinderten. Ein Fahrzeug wurde schliesslich abgeschleppt. Die Behörden der Gemeinde Ballaigues wurden regelmässig über den Verlauf der Situation auf dem Laufenden gehalten.