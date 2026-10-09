SBB-Stromkabel in Eclépens VD in Brand gesetzt

Am Freitag brach in Eclépens in der Nähe der SBB-Gleise ein Brand aus, der zu einer Unterbrechung des Bahnverkehrs führte. Die Polizei und die Staatsanwaltschaft gehen von einer vorsätzlichen Tat aus und haben ein Strafverfahren eingeleitet.

Natalie Zumkeller Redaktorin News

Am Freitag, gegen 03.15 Uhr, wurde die Polizei über einen Brand in der Nähe der SBB-Gleise auf der Höhe von Eclépens VD informiert. Stromkabel, die sich auf Bodenhöhe befanden und für die Lichtsignalanlagen genutzt wurden, sind verbrannt und ausser Betrieb. Der Bahnverkehr zwischen Lausanne und Yverdon/Vallorbe ist auf unbestimmte Zeit unterbrochen.

Nach ersten Feststellungen der Polizei vor Ort scheint eine vorsätzliche Tat die Ursache für diesen Vorfall zu sein.

Die Staatsanwaltschaft wurde informiert, und der diensthabende Staatsanwalt hat ein Strafverfahren eingeleitet, um die genauen Umstände und Ursachen des Brandes zu ermitteln sowie zu versuchen, den oder die Täter zu identifizieren. Er hat die Ermittlungen den Ermittlern der Waadtländer Sicherheitspolizei übertragen.

Dieser Vorfall erforderte den Einsatz von drei Patrouillen der Gendarmerie, einer Patrouille der Hundestaffel, Ermittlern der Sicherheitspolizei, insbesondere der Brandermittlungsgruppe, sowie der Kriminaltechnischen Brigade (BPS). Ein technisches Team der SBB begab sich ebenfalls an den Ort des Geschehens.