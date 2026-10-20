Mehrere Vermummte sind am frühen Montagmorgen in ein Haus in Coppet VD eingedrungen. Sie bedrohten ein Ehepaar, verletzten den 69-jährigen Bewohner leicht am Kopf und flüchteten mit einigen Gegenständen.

Janine Enderli Redaktorin News

Am Montagmorgen gegen 5 Uhr ist ein Ehepaar in seinem Haus in Coppet VD Opfer eines Home-Jackings geworden. Mehrere maskierte Personen drangen in das Wohnhaus ein, während die Bewohner zu Hause waren, wie die Kantonspolizei Waadt mitteilt.

Im Haus bedrohten die Täter das Paar und forderten Wertsachen. Der 69-jährige Bewohner, ein Italiener, wurde dabei leicht am Kopf verletzt. Die genauen Umstände der Verletzung sind laut Polizei noch unklar. Seine 67-jährige Ehefrau, eine Engländerin, blieb unverletzt.

Mit Beute geflüchtet

Die Täter flüchteten anschliessend mit einigen Gegenständen. Was genau sie mitnahmen und welchen Wert die Beute hat, ist nicht bekannt.

Die Kantonspolizei Waadt leitete sofort eine grosse Suchaktion ein. Die Untersuchungen laufen, um die Täter zu identifizieren und festzunehmen.