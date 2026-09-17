Ein Mann wurde am Dienstagmorgen bei der Béthusy-Grundschule in Lausanne gefunden. Schulkinder entdeckten die Leiche und gerieten in Panik, die Polizei ermittelt die Todesumstände.

Angela Rosser Journalistin News

In der Nähe der Béthusy-Grundschule machten Schulkinder am Dienstagmorgen eine grausige Entdeckung. Gemäss «20 Minutes» fanden sie einen toten Mann. Es heisst, dass der Mann von Medikamenten umgeben am Boden lag.

Die Kantonspolizei Waadt rückte kurz vor 8.30 Uhr aus, bestätigte den Einsatz, machte jedoch keine Angaben zu den Umständen seines Todes. Die Kinder gerieten in Panik, erzählt eine Bekannte von Eltern. «Die Kinder schrien und weinten, dass ein toter Mann im Hof liege», sagte sie. Ihre Schwägerin, deren Kinder die Schule besuchen, sprach von einem Schock für die Kleinen. «Man stelle sich den Schock für Vier- oder Siebenjährige vor», fügte sie hinzu.

Der Mann, offenbar in seinen Fünfzigern, wurde ins Universitätsspital Lausanne (CHUV) gebracht, wo er für tot erklärt wurde. Seine Identität wird noch ermittelt und es wurde eine psychologische Unterstützungseinheit eingerichtet. Die Kriminalpolizei unter der Leitung der Staatsanwaltschaft Waadt hat die Ermittlungen aufgenommen. Trotz des Einsatzes gab es laut Polizei keine Verkehrsbehinderungen.