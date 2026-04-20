Ein tragischer Unfall erschüttert Oron-la-Ville VD: Am Sonntag verlor ein Autofahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte in einen Bach. Das Unfallopfer ist tot.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Auto überschlägt sich in Oron-la-Ville, Fahrer stirbt am Unfallort

Schweizer (†74) nach Crash im Bach eingeklemmt, vergebliche Rettungsversuche

Strasse gesperrt, Unfallhergang wird von Waadtländer Verkehrspolizei untersucht War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Marian Nadler Redaktor News

Am Sonntag, gegen 15:50 Uhr, fuhr ein Mann allein in seinem Auto in Oron-la-Ville in Richtung Gillarens VD. Kurz vor der Brücke über den Bach Longive verlor er aus noch ungeklärten Gründen offenbar die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Wagen kam von der Strasse ab und prallte gegen das Brückengeländer. Anschliessend blieb er auf dem Dach im Bach liegen.

Der Fahrer war im Fahrzeug eingeklemmt. Trotz Erster Hilfe durch Zeugen am Unfallort und anschliessend durch Rettungskräfte verstarb der Schweizer (†74), der in der Gegend wohnte, noch an der Unfallstelle. Das schreibt die Waadtländer Kantonspolizei in einer Medienmitteilung.

Die Strasse war für die Dauer der Rettungsmassnahmen und der Ermittlungen für den Verkehr gesperrt. Die Staatsanwaltschaft wurde informiert. Ein Verfahren wurde eingeleitet. Spezialisten der Verkehrspolizei des Kantons Waadt ermitteln nun den genauen Unfallhergang.