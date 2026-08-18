Mann (†45) stirbt nach Verkehrsunfall im Kanton Waadt

Tödlicher Unfall auf der A1 bei Nyon VD: Ein 45-jähriger Mann starb am Montagabend nach einem Aufprall auf einen Betonsockel. Drei weitere Insassen wurden verletzt und ins Spital gebracht.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Autounfall auf A1 bei Nyon VD: Auto prallt gegen Betonsockel

45-jähriger Mann aus Freiburg stirbt, drei weitere Insassen verletzt

Autobahn teilweise gesperrt, Ermittlungen durch Staatsanwaltschaft eingeleitet

Mattia Jutzeler Redaktor News

Am Montagabend ereignete sich auf der Autobahn A1 zwischen Genf und Lausanne ein Verkehrsunfall. Zwischen Nyon VD und Gland VD knallte ein Auto in einen Betonsockel.

Aus Gründen, die im Rahmen der Ermittlungen geklärt werden sollen, geriet ein Autofahrer mit seinen drei Mitfahrern nach rechts von der Fahrbahn ab, heisst es in einer Mitteilung der Kantonspolizei Waadt. Er prallte gegen verschiedene Gegenstände, bevor das Fahrzeug gegen einen Betonsockel prallte und zwischen der Leitplanke und dem Grünstreifen zum Stillstand kam.

Beifahrer (†45) verstorben

Infolge der Wucht des Aufpralls und trotz des raschen Einsatzes der Rettungskräfte erlag einer der drei Insassen, ein 45-jähriger Mann mit Wohnsitz im Kanton Freiburg, später im Spital seinen Verletzungen. Die übrigen Insassen, darunter der 47-jährige Fahrer spanischer Staatsangehörigkeit sowie zwei Männer im Alter von 28 und 42 Jahren afghanischer bzw. kosovarischer Staatsangehörigkeit, wurden verletzt. Sie wurden von Rettungswagen versorgt und ins Krankenhaus gebracht.

Die Staatsanwaltschaft wurde informiert, und der diensthabende Staatsanwalt leitete ein Strafverfahren ein. Für die Unfallaufnahme wurde die Autobahn teilweise gesperrt.