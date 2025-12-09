Vier Jugendliche aus der Schweiz haben bei einem schrecklichen Unfall in Collonges (F) am Freitag ihr Leben gelassen. Familie und Freunde trauern auch auf Social Media. Am Wochenende gibt es die Chance, sich von den zwei Frauen und zwei jungen Männern zu verabschieden.

Das sind die vier Teenies, die beim Horror-Crash ihr Leben verloren

Das sind die vier Teenies, die beim Horror-Crash ihr Leben verloren

Darum gehts Vier Teenies aus Freiburg bei Unfall in Frankreich tödlich verunglückt

Trauermesse und Weisser Marsch am Sonntag in Bulle geplant

Zahlreiche Beileidsbekundungen erscheinen auf Social-Media-Post Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Qendresa Llugiqi Reporterin News

Sie waren noch so jung, wollten ins Disneyland Paris und liessen beim Horror-Crash in Collonges (F) – nahe Genf – ihr Leben: Vier Teenies aus dem Kanton Freiburg im Alter von 16 bis 18 Jahren sind am Freitagabend tödlich verunfallt. Das Auto kam von der Strasse ab und ging in Flammen auf.

Nun planen Familien und Freunde am Sonntag eine Trauermesse. In einem Flyer, der auf Social Media rege geteilt wird, heisst es: «Wir laden euch ein, ihnen die letzte Ehre zu erweisen.» Darauf zu sehen: drei der toten Freunde.

Trauernde werden gebeten, diesen Sonntag um 11.15 Uhr bei der Kirche Saint-Joseph de La Tour-de-Trême in Bulle FR zusammenfinden. Später soll um 14.30 Uhr – als Zeichen der Solidarität – ein Weisser Marsch stattfinden.

Auch die Kirche macht auf Social Media auf die Messe aufmerksam. So heisst es: «Alle, die sich diesem Moment der Besinnung und des Gedenkens anschliessen möchten, sind herzlich willkommen.»

Hunderte Trauerbekundungen

Gemäss der Polizei handelt es sich bei den Toten um zwei Paare. Die Familien der Jugendlichen stammen alle ursprünglich aus der portugiesischen Gemeinde Trancoso im Bezirk Guarda. Deren Verlust erschüttert auch Portugal.

Wer auf Social Media schaut, dem schmerzt das Herz. Familie und Freunde erhalten Kondolenz-Kommentare – Worte, die den Verlust erträglicher machen sollen. Gemeinsam wird getrauert und sich gegenseitig Halt gegeben.

Die Abschiede erzählen von tiefer Liebe, grossem Schmerz und unendlicher Sehnsucht. So schreibt der Papa von Ruiz M.* (†16): «Pass auf uns auf, Baby. Bis bald, meine Liebe.» In über 460 Kommentaren folgen Beileidsbekundungen. Unter seinen sonstigen Bildern: ein gemeinsames Bild mit dem Sohn in Disneyland, eine Erinnerung an glückliche Tage.

«Ich bin so stolz, dein Papa zu sein»

Ein anderer Papa hat für seine Tochter Gloria Y.* (†18) eine schwarze Trauerschleife vor einem weissen Hintergrund gepostet. Ein Bild, das Freunde und Familie ebenfalls seit dem Unfall in ihren Profilbildern zeigen. Unter einer älteren Collage, die aus mehreren Fotos der Teenagerin besteht, steht eine aktualisierte Nachricht an die verstorbene Tochter: «Du bist so schnell von uns gegangen, mein Herz. Dein wundervolles Lächeln und deine Lebensfreude werden mir fehlen. Papa liebt dich und wird dich immer lieben – egal wo du bist. Ich bin so stolz, dein Papa zu sein.»

Die schwarze Trauerschleife zeigt auch die Mutter von Gloria Y. in ihrem Profilbild. Zudem hat sie ebenfalls ein gemeinsames Bild mit der Tochter gepostet. Dieses wurde am 18. Geburtstag der Teenagerin geschossen. Mutter und Tochter umarmen sich, lächeln glücklich. Das Bild ist an zwei weisse Engelskulpturen angelehnt.

Ähnlich zeigt auch der Vater des zweiten Mädchens Beatriz P.* (†18) die schwarze Schleife und dazu das Wort «Trauer». Ausserdem postet er ein Bild seiner Tochter und schreibt dazu, wann die Messe stattfindet. Seine Worte: «Für diejenigen, die ihr ein letztes Lebewohl sagen möchten.»

Auch eine Cousine des zweiten verstorbenen Mannes Alejandro G.* (†18) nimmt Abschied. Sie schreibt: «Ruhe in Frieden, mein lieber Cousin.» Sie beschreibt ihr als «ein Junge mit einem gewinnenden, oft schelmischen Lächeln, aber auch einem ernsten Charakter». Weiter heisst es in ihrem Beitrag: «Du hattest so viele Träume, die in diesem verfluchten Unfall verloren gegangen sind.»

Und bittet ihn um Unterstützung: «Gib deinen Eltern und deinem Bruder Kraft – sie werden deine Führung brauchen, um ihren Weg zu finden. Es fehlen die Worte, diese Tragödie ist so traurig. Hier zu Hause sind die Cousins erschüttert und traurig. Ruhe in Frieden, kleiner Engel.»

* Namen geändert