Bei einem Verkehrsunfall im französischen Département Ain sind vier junge Menschen ums Leben gekommen. Bei dem Selbstunfall ging ein in der Schweiz angemeldetes Auto in Flammen auf.

Darum gehts Vier junge Menschen sterben bei Autounfall nahe Genf in Frankreich

Auto kam von Strasse ab, ging in Flammen auf

Opfer zwischen 15 und 20 Jahre alt, waren auf dem Weg nach Paris Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Zwei Männer und zwei Frauen sind tot. Das ist die schlimme Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitagabend im französischen Département Ain nahe Genf ereignete. Den Vorfall bestätigte die Staatsanwaltschaft von Bourg-en-Bresse am Samstag.

Andere Fahrzeuge sollen bei dem Selbstunfall nicht involviert gewesen sein. Die Opfer seien «sehr jung, eine Person könnte minderjährig sein», teilte die Staatsanwaltschaft weiter mit. Die formelle Identifizierung steht noch aus.

Unfall auf dem Weg nach Paris

Das Auto, das in der Schweiz angemeldet war, fuhr auf der Strasse 984B. Dort kam es um kurz nach 22.30 Uhr bei einem Kreisverkehr in der Gemeinde Collonges von der Strasse ab. Anschliessend ging es nach Polizeiangaben in Flammen auf.

Wie die Zeitung «Dauphiné Libéré» berichtete, kam das Auto aus Gex und fuhr in Richtung Valserhône. Die Opfer sind demnach zwischen 15 und 20 Jahre alt. Sie waren am frühen Abend in Freiburg losgefahren, um das Wochenende in der französischen Hauptstadt Paris zu verbringen. Der Wagen soll sich, bevor er in Flammen aufging, mehrmals überschlagen haben und final auf dem Dach liegend zum Stillstand gekommen sein, schreibt die französische Zeitung. Den Insassen blieb keine Chance zur Flucht.

«Infolge des Aufpralls geriet das Fahrzeug in Brand (...). Trotz des Einsatzes der Feuerwehr nach einem Anruf bei der Nummer 18 wurden alle Insassen für tot erklärt», beschrieb die Präfektur gegenüber der AFP. Die Polizei soll nun die Umstände des Unfalls aufklären.