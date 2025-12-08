Vier junge Freiburger starben bei einem tragischen Autounfall nahe Genf. Der Vorfall erschüttert auch die portugiesische Gemeinde Trancoso, Heimat ihrer Familien.

Darum gehts Vier junge Freiburger sterben bei Unfall in Frankreich

Opfer stammten aus portugiesischen Familien in der Schweiz

Unfall ereignete sich auf dem Weg nach Disneyland Paris um 22:30 Uhr Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Solène Monney

«Alle diese Kinder sind in der Schweiz geboren, aber ihre Eltern sind aus unserer Gemeinde ausgewandert, auch wenn sie aus unterschiedlichen Regionen stammen. Sie haben hier noch Grosseltern, Onkel und Cousins. Vier Familien sind zerstört, und die ganze Gemeinde ist betroffen», sagt Julio Silva, ein Freund der Grosseltern eines der Opfer zur portugiesischen Tageszeitung «Correio da Manhã». Er stammt aus Trancoso. In der portugiesischen Stadt leben viele Verwandte der vier toten Schweizer.

Die vier Jugendlichen aus dem Kanton Fribourg waren gemäss Berichten ins Disneyland Paris unterwegs. Es waren zwei junge Frauen (beide †18) und zwei junge Männer (†16 und †18).

Kurz nach einer Schnellstrasse in Collonges (F) verlor der Fahrer vor einem Kreisel die Kontrolle über sein Fahrzeug. Das Auto überschlug sich, landete auf dem Dach und fing Feuer. Die Jugendlichen hatten keine Chance.

«Von einer immensen Traurigkeit überwältigt»

Wie es zu dem schrecklichen Unfall kommen konnte, wird ermittelt. Nach ersten Erkenntnissen «gibt es keine Hinweise auf Drogen- oder Alkoholkonsum», erklärte Antoine Celle, stellvertretender Staatsanwalt, der auch ankündigte, dass Autopsien angeordnet wurden.

Die Anteilnahme in Portugal ist gross. In den sozialen Medien der Gemeinden häufen sich Beileidsbekundungen für die Angehörigen. «Wir sind alle von einer immensen Traurigkeit überwältigt. Wir kannten diese jungen Leute nicht gut, aber wir sind mit ihren Eltern, Onkeln und Grosseltern befreundet», so ein Mann aus der portugiesischen Gemeinde zu «Correio da Manhã».

«Du bist für immer in unseren Herzen»

Über Facebook drückte die Gemeinde in einem Post ihr Mitgefühl aus. Sogar der portugiesische Präsident Marcelo Rebelo de Sousa (76) meldete sich in einer Stellungnahme zu Wort und spricht den Angehörigen sein Beileid aus.

Auch auf anderen sozialen Netzwerken trauern Bekannte und Verwandte um die Verstorbenen. Die kleine Schwester eines Opfers verabschiedet sich auf Tiktok: «Ich liebe Dich unglaublich, meine Schwester. Du bist für immer in unseren Herzen.»

Besonders herzzerreissend verabschiedete sich ein Bekannter eines der beiden männlichen Opfer auf Facebook: «Du hattest so viele Träume, mein Lieber, Du hattest so viele Pläne. Ein Junge, der so viel zu leben hatte. Es ist nicht fair, es kann nicht sein! Pass auf Deine lieben Eltern auf, gib ihnen Kraft, weiterzumachen!»