Eine seit rund zwei Wochen vermisste Frau wurde in Geneveys-sur-Coffrane tot aufgefunden. Die Polizei schliesst eine Fremdeinwirkung aus.

Am 26. März war eine 54-jährige Frau in Neuenburg als vermisst gemeldet worden. Rund zwei Wochen später herrscht nun traurige Gewissheit: Die vermisste Frau wurde leider tot im Gebiet von Geneveys-sur-Coffrane NE aufgefunden, schreibt die Kantonspolizei Neuenburg in einer Medienmitteilung am Freitag.

Am Donnerstagnachmittag sei die Notrufzentrale Neuchâtel (CNU) über den Fund einer Leiche in der Nähe des Dorfes Geneveys-sur-Coffrane informiert worden. Die Untersuchungen ermöglichten die formelle Identifizierung des Opfers als die vermisst gemeldete Frau. Die Umstände des Todes seien geklärt. Die Polizei geht nicht von einer Beteiligung Dritter aus.



