Am Dienstagmittag kam es in Neuenburg zu einer Explosion in einer Wohnung an der Rue des Fahy. Vier Personen wurden verletzt, eine davon schwer. Die Ursache für die Explosion ist noch unklar.

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Gegen 12 Uhr zeigten Aufnahmen von Blick-Lesern eine dunkle Rauchsäule über Neuenburg. Die Kantonspolizei Neuenburg bestätigt auf Blick-Anfrage, dass es in einer Wohnung an der Rue des Fahy 73 zu einer Explosion gekommen ist. Vier Personen wurden verletzt, eine davon schwer.

Der Bereich rund um die Wohnung ist derzeit von der Polizei abgesperrt. Rettungsmassnahmen sind im Gange, führt die Polizei weiter aus. Weitere Details, etwa zur Ursache der Explosion, konnte die Polizei bislang nicht mitteilen. Um 15.30 Uhr findet vor Ort eine Pressekonferenz statt.

Eine Blick-Leserin hielt sich gerade in ihrem Büro in der Nähe der betroffenen Wohnung auf, als sie die laute Explosion hörte. «Sogar die Scheiben in unserem Büro haben gewackelt», schildert sie. «Ich habe mich erschreckt und mich gefragt, was da gerade vor sich ging», so die Leserin. Als sie dann auf die Terrasse ihres Büros ging, erblickte sie plötzlich die grosse schwarze Rauchwolke.

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