Am Dienstagmorgen wurde ein Coop-Mitarbeiter in La Chaux-de-Fonds im Kanton Neuenburg von einem Vermummten mit einer Waffe bedroht. Die Polizei sucht Zeugen.

1/4 Der Mann mit der Sturmhaube ist noch auf der Flucht. Foto: kantonspolizei neuenburg

Marian Nadler Redaktor News

Ein Mitarbeiter der Coop-Filiale in der Rue du Ravin in La Chaux-de-Fonds wurde am Dienstagmorgen überfallen, als er an seinem Arbeitsplatz ankam. Das schreibt die Kantonspolizei Neuenburg in einer Medienmitteilung. Zu dem Vorfall kam es gegen 5.25 Uhr.

Mit vorgehaltener Waffe zwang eine Person den Mitarbeiter, ihn zum Safe des Supermarkts zu bringen. Der Räuber erbeutete so ein paar Tausend Franken.

Räuber trug Sturmhaube

Nachdem er die Tat begangen hatte, flüchtete der Täter zu Fuss. Eine Fahndung blieb bislang erfolglos.

Jetzt ermittelt die Neuenburger Staatsanwaltschaft. Beim Täter handelt es sich um einen Mann im Alter von 20 bis 25 Jahren, der Französisch spricht. Er trug eine schwarze Daunenjacke mit Kapuze, eine Sturmhaube und einen Puma-Rucksack. Wer sachdienliche Hinweise hat, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 032 99 90 00 an die Kriminalpolizei zu wenden.