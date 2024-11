1/2 In Le Locle in Neuenburg verletzte ein Mann seine Partnerin mit einer spitzen Waffe.

Ein 45-jähriger Mann hat in Le Locle NE seine 33-jährige Partnerin mit einer spitzen Waffe schwer verletzt. Die Frau wurde mit einem Helikopter in ein Spital gebracht. Der Partner liess sich laut Polizeiangaben vor Ort widerstandslos festnehmen.



Die Tat ereignete sich am Sonntag kurz vor 21 Uhr in der Eingangshalle eines Wohnhauses, wie die Neuenburger Polizei am Montag mitteilte. Beim Opfer handelt es sich um eine Schweizerin, beim mutmasslichen Täter um einen Türken. Beide wohnen im Kanton Neuenburg. Die Kinder des Paares wurden in Obhut genommen. Sie wurden bei Familienangehörigen untergebracht.



Die Staatsanwaltschaft leitete eine Strafuntersuchung ein. Der mutmassliche Täter wurde für das weitere Verfahren in Polizeigewahrsam genommen.