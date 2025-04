Wahlen Gemeinderat von Moutier will Staatsrat des Kantons Jura werden

Noch bevor Moutier vom Kanton Bern zum Jura wechselt, will sich Moutiers Gemeinderat Valentin Zuber in den jurassischen Staatsrat wählen lassen. Das gaben Zuber und sein Parti socialiste autonome (PSA) am Montag bekannt.

