Ein Mann, der in der Region La Chaux-des-Breuleux JU vermisst wurde, ist am Samstag tot aufgefunden worden. Die Ermittlungen zum Ereignis sind im Gang.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Ein 80-jähriger Berner wurde bei La Chaux-des-Breuleux tot aufgefunden

Suchaktion mit Drohnen, Helikoptern und Hunden führte am Samstag zur Lokalisierung

Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Jura laufen, um die Todesumstände zu klären

Natalie Zumkeller Redaktorin News

Am Dienstag, gegen 11.00 Uhr, ging bei der Kantonspolizei Bern die Meldung ein, dass ein Mann in der Region La Chaux-des-Breuleux JU vermisst werde, der zuvor mutmasslich auf einem Spaziergang unterwegs gewesen sei. Umgehend wurde in Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei Jura eine umfassende Suchaktion mit Drohnen, zwei Helikoptern und Suchhunden eingeleitet.

Am Samstag, gegen Mittag, konnte der Vermisste südöstlich von La Chaux-des-Breuleux im Kanton Jura lokalisiert und in der Folge nur noch tot geborgen werden.

Beim Verstorbenen handelt es sich um einen 80-jährigen Schweizer, der im Kanton Bern wohnhaft war. Unter der Leitung der zuständigen jurassischen Staatsanwaltschaft wurden Ermittlungen aufgenommen, um den genauen Hergang und die Umstände des Todes zu klären.