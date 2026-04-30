Ein Verkehrsstreit auf der Autobahn bei Delémont eskalierte am Mittwoch komplett: Ein Senior über 80 griff nach dem Vorfall zum Messer. Er wurde in Ajoie JU gefasst.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Messerangriff bei Pruntrut: Täter flieht, Polizei nimmt älteren Mann fest

Streit resultierte aus einem Verkehrskonflikt auf Autobahn Delémont-Pruntrut

Opfer verletzt, nicht lebensgefährlich, ins Spital gebracht

Marian Nadler Redaktor News

Am Mittwoch gegen 15 Uhr klingelte bei der Kantonspolizei im Jura das Telefon. Eine Person meldete sich und erklärte, sie sei in der Nähe von Pruntrut gerade Opfer eines Messerangriffs geworden. Der Täter sei geflohen.

Polizei und Rettungskräfte machten sich auf den Weg zum Tatort. Ein Verletzter wurde versorgt und mit einem Rettungswagen ins Spital gebracht. «Derzeit schwebt er nicht in Lebensgefahr», heisst es in einer Medienmitteilung.

Der Täter, laut Polizei ein Mann im Alter über 80 Jahren, konnte kurz nach der Tat in Ajoie festgenommen werden. Jetzt läuft eine Untersuchung unter Leitung der Staatsanwaltschaft, die die genauen Umstände des Vorfalls aufklären soll. Die Auseinandersetzung steht in direktem Zusammenhang mit einem Verkehrskonflikt, der sich kurz vor dem Vorfall auf der Autobahn zwischen Delémont und Pruntrut zwischen zwei Autofahrern ereignet hat, schreibt die Polizei in der Mitteilung weiter.