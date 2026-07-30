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Genf
Brand: Grossbrand in einem Wohnhaus im Zentrum von Genf
Gebäude in Genf in Flammen
Videos zeigen den Brand und Löscheinsatz
Am Donnerstag ist in einem Gebäude in der Rue du Cendrier im Zentrum von Genf ein Grossbrand ausgebrochen. Der Einsatz ist noch im Gange.
Publiziert: 16:17 Uhr
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