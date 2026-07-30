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Gebäude in Genf in Flammen
Videos zeigen den Brand und Löscheinsatz

Am Donnerstag ist in einem Gebäude in der Rue du Cendrier im Zentrum von Genf ein Grossbrand ausgebrochen. Der Einsatz ist noch im Gange.
Publiziert: 16:17 Uhr
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