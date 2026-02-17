In Genf ist am Dienstagabend der erste Verhandlungstag zwischen der Ukraine und Russland geendet. Die Delegationen diskutierten politische und militärische Lösungen für den Krieg.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

In der Schweiz ist der erste von zwei Verhandlungstagen zwischen Ukrainern und Russen beendet. «Nach dem gemeinsamen Teil ist die Arbeit in thematischen Gruppen fortgesetzt worden», teilte der ukrainische Verhandlungsführer Rustem Umjerow (43) auf Telegram mit. Die Unterhändler haben sich demnach auf «praktische Fragen und Mechanismen möglicher Lösungen» konzentriert. Er erwähnte dabei einen politischen und einen militärischen Block. Am Mittwoch würden die Gespräche fortgesetzt. Auf russischer Seite bestätigten staatliche Nachrichtenagenturen das Ende der Unterredungen.

Am Dienstag und Mittwoch verhandeln in Genf eine ukrainische und eine russische Delegation über ein Ende des seit 2022 andauernden russischen Angriffskrieges gegen das Nachbarland. Der US-amerikanische Chefunterhändler Steve Witkoff (68) und der Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump, Jared Kushner (45), vermitteln zwischen den Kriegsgegnern. Die Gespräche finden hinter verschlossenen Türen statt.